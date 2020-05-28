謝立功（右）兩次參選基隆市長都敗於民進黨林右昌，但他仍持續深耕基層，圖為贈送水神抗菌液。（資料照）

代表國民黨兩次角逐基隆市長失利，海大教授、前移民署長謝立功，傳將加入民眾黨並擔任黨祕書長，謝立功表示，認同柯Ｐ的理念，希望能集結在野力量，一起制衡民進黨，有機會的話一定為基隆發聲，若因此遭黨紀處分，他也坦然尊重。

謝立功表示，這一個月來，他和柯文哲聊了很多對時事的看法，包括最近香港問題，他也提供很多專業意見，雙方很多理念想法很接近，簡言之「監督、制衡，讓台灣民眾的未來發展更好」，也稱讚柯是非傳統政治人物，實事求是、不虛偽。

謝立功認為，民眾黨是新的政黨，需要更多支持，若能集結國民黨等在野力量，一起制衡民進黨，扮演真正的監督角色，一黨獨大的民進黨才不敢「囂張鴨霸」，現在他是以「顧問」身分提供諮詢，無論專業或其他部分，他很樂意幫忙做一些事情。

被問及為三度挑戰基隆市長而加入民眾黨？謝立功說，他的想法不侷限於基隆，但對基隆最熟悉、有感情，有機會一定為基隆市民發聲，若如果有別的地方需要他，只要是為國家、能讓台灣民眾更好，他也抱持開放態度，會尊重國民黨的機制。

消息傳出震驚基隆政壇，不少黨員盼他浪子回頭，謝立功支持者則緩頰不要當成「跳槽」，應從「借將」的角度，藍白合作抗衡民進黨。對此，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁表示，希望黨員能一起為國民黨努力，共同為基隆打拚，若查證屬實，將依黨紀處分。

(中時 )