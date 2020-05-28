台灣大哥大繼成功開發出空氣品質預測平台後，28日進一步宣佈與智慧共享機車WeMo Scooter發動跨界合作，將在280台電動機車上安裝高精準「PM2.5感測器」，本月底開始導入高雄場域。

透過「綠騎族」每日穿梭在港都市區，搭配已佈建就緒的85處固定監測點，可即時偵測、蒐集城市街廓的空氣數據並上傳雲端，台灣大再利用AI預測空氣品質變化，為高雄建構出更精確完整的空氣地圖與趨勢預報。

台灣大表示，持續以物聯網為核心，結合包括WeMo Scooter在內的新創團隊及企業，布局智慧城市商機。 台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，隨著物聯網與AI技術的蓬勃發展，智慧城市的發展也迎來新拐點，關鍵就在於「數據」，即時採集大量數據，就是城市從「小聰明」走向「大智慧」的開端。

吳傳輝強調，台灣大擁有資訊傳輸優勢，更運用洞察分析數據能力，針對民眾最關注的空汙議題，研發出空品預測平台，並已於4月在台中佈署逾200個空品感測器，目前已收集近150萬筆數據，計算出逾40萬筆的AI預測資料。現在再前進高雄，與生態系夥伴WeMo合作，於智慧共享機車上搭載感測器，猶如在高雄街巷間鋪建無數感測節點，打造一座移動式「集氣」系統，蒐集沿途的空氣數據。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈指出，WeMo在高雄會員成長快速，電動機車本身就能減輕交通移動所產生的PM2.5問題，現在與台灣大的合作，更鎖定280台車率先安裝PM2.5空品數據蒐集器，讓環保交通每一哩路結合車聯網科技數據，並進一步分析即時道路空污資訊，讓「綠騎族」每一次交通移動，都是落實智慧城市的重要關鍵。

台灣大獲得經濟部產業升級創新平台支持開發空氣品質預測，初步採用環保署空品資料，整合天候及雨量觀測等多樣豐富數據，納入濕度、溫度等氣象參數，建立大氣軌跡模型，推估30分鐘後的空氣品質，預測精準度高達95%。大型監測站佈設大多間隔數十公里，每小時回傳一次資料，適於監測大範圍空品的長期趨勢，台灣大於台中、高雄積極拓展小型空品感測點，正能與官方數據互補互益。

吳傳輝指出，由於數據不斷累積，智慧應用會越用越「聰明」，這套空品預測系統還會再持續「進化」。

吳傳輝表示，台灣大各項智慧應用邁向百花齊放階段，除了空氣品質預測平台外，在智慧路燈、健康照護、智慧停車、智慧環控、智慧交通方面都已有相對應的產業解決方案，台灣大將持續揪伴共同建構物聯網生態圈，逐步實現智慧城市美好願景的最後一哩路。

(工商 )