韓國近期發生1件令大家震驚萬分的「N號房」新聞事件，引發軒然大波！市議員李天生28日質詢說，台中市某學校有5位女同學被偷拍裙底風光，上網到群組公開傳閱造成當事人身心靈嚴重受創。教育局強調，若查證屬實，將依性平法及刑法等相關規定輔導與處置。

李天生指出，2018年下半年至2020年3月間，南韓發生一系列使用加密即時通訊軟體Telegram進行的性剝削案件，犯罪者通過在Telegram上建立的多個聊天室，將對女性進行性威脅得來的資料、相片、影片等發布在聊天室中，甚至進行直播，由於有知名藝人涉入，引起社會各界強烈反彈。

李天生說，台中市也發生類似案件，某學校傳出有5位女同學遭到偷拍裙底風光，並且上傳各群組成為公開的秘密；他接獲學生家長投訴，發生如此嚴重事件，校方並沒有重視，只聲稱已移請性別平等委員會處理，同時尊重家長提出司法告訴。

李天生痛批，校方漠視同學身心靈受損，沒有重視積極處理，這種舉動涉嫌妨害風化、妨害秘密及妨礙名譽；其中妨害風化部分屬於公訴罪案情嚴重，要求市府教育局正視面對處理。

教育局指出，該局已進行查證中，為強化學生性平及尊重他人意識，將再加強要求學校利用相關課程或集會時間；宣導性平教育及相關法律知識，強化學生法律知能，避免學生因偷窺或偷拍而觸法。

(中時 )