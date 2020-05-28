中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，在台中市長盧秀燕的邀請下，確定本周日（31日）將到台中，盧秀燕28日宣布將帶陳時中到一中商圈，因為一中商圈是敦睦艦隊官兵集合地點之一，事發後生意一落千丈「陳時中到一中」恢復一中商機，還有要請陳時中親自手搖發源於台中的珍珠奶茶、最後到產業故事館，振興台中產業商機。

盧秀燕表示，自宣布陳部長周日到訪台中後，電話應接不暇，許多產業、美食、景點、糕餅產業、農會等，紛紛要求安排陳部長到訪，協助拚經濟、拚觀光，經慎重思考與討論後，有些行程已經確定、有些還在安排中。

盧秀燕說，目前確定的行程是「陳時中到一中」，因爲當初敦睦艦隊爆群聚感染時，召回官兵的集合地點之一為一中商圈，受到的衝擊最大，至目前為止，生意仍大受影響，所以，「陳時中來台中、陳時中到一中」，我們將安排陳部長到一中商圈振興經濟，也向全國的遊客表示一中商圈是安全的。

另外，盧秀燕接著說，我們也將請陳部長來搖珍珠奶茶，因為台灣唯一打入全世界、變成主流飲品的就是珍珠奶茶，而珍珠奶茶的發源地就在台中，所以最道地的珍珠奶茶就在台中，將請陳部長親自來搖珍珠奶茶，讓大家更瞭解台中在全世界風行的飲品，要喝到道地、發源地的珍珠奶茶就要來台中。最後也會請陳部長到產業故事館幫忙拚產業、拚經濟，也會把台中好的、道地的產品集合起來，請陳部長幫忙行銷。

(中時 )