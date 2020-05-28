目前興達火力發電廠正在進行燃煤機組汰換成燃氣機組工程，民進黨立委邱志偉日前於湖內區公所邀集里長召開會議，建議台電要擴大電協金回饋半徑。他說，機組汰換工程期間湖內區將因大批工程車進出受到嚴重影響，因此建議台電要檢討電協金回饋範圍。

邱志偉指出，去年經濟部能源局發布《電力開發協助金運用與監督管理辦法》，根據電業法第65條條文授權，規範電力開發協助金使用方式、範圍及其監督等相關事項，提撥一定比例的電協金，但現在所有新設的發電設施、或是過去沒有討論或與地方未談好回饋協議的電廠，都將適用新制。

他也表示，過去尚未適用新制時，在舊法促協金（促進電力發展營運協助金）的部分，涵蓋區域包含永安、茄萣、湖內、路竹、岡山、彌陀等區，但自從新法出來之後，湖內區就被排除在外，此次會議特別針對鄰近地區範圍所定半徑距離進行討論。

根據電力開發協助金運用與監督管理辦法第2條規定，各發電設施能源類別所定半徑距離劃定之區域鄉，燃氣的部分訂為2公里，但經與會里長與民意代表討論，一致認為現行該辦法規定2公里回饋區，對湖內地區民眾不公平，應該以半徑5公里為回饋區，才能真實反應汙染補償。

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(中時 )