證交所永豐金證券的應邀，參加其所舉辦的系列專家講座，於今（28）日線上開講ETF投資講座，採用視訊連線方式，線上暢談「運用多元ETF掌握市場脈動」，除分享台灣ETF市場近況外，也與投資人直接溝通，就ETF市場未來發展交換意見。

近期受到新冠肺炎疫情影響，年初至4月底，台股市值蒸發3兆元，大盤日均成交值較去年全年成長37％，但上市ETF市場資產規模逆勢上揚10％、日均成交值更暴衝80％，在股災中異軍突起，眾多投資理財工具中，地位更形重要。

證交所企研部副理張雅湄於開場致詞時表示，全球市場在疫情衝擊下，股票、債券、黃金、REITs、外匯及大宗商品等各類資產皆遭拋售，但ETF卻呈現資金淨流入，足見投資人將ETF視為股災中的避風港。

經過十餘年的努力耕耘，目前於證交所掛牌之ETF共119檔，追蹤標的除了台股，亦涵蓋海外股票、海外債券、商品、外匯及波動率指數，部分追蹤標的亦有槓桿/反向ETF，方便投資人進行策略交易。

證交所表示，追蹤股票的ETF中，也有越來越多主題式ETF深受投資人青睞，例如低波動高股息ETF、ESG永續ETF、創新科技主題（如AI及機器人、5G題材）ETF等，投資人可自由搭配，豐富其投資組合。

永豐金證券於近期舉辦一系列之專家講座，此次ETF講座為唯一由證交所主講之場次。證交所代表與現場超過300位投資人交流熱烈，聽眾透過線上系統提問，與講師互動。證交所希望透過線上ETF講座，與投資人建立良好溝通管道，共同為台灣ETF市場穩健發展而努力。此外，ETF專題講座活動影片將於會後上傳Webpro3.0影音傳播網。

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