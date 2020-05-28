大陸第十三屆全國人民代表大會第三次會議28日舉行閉幕會，全國人大委員長栗戰書在會中表示，會議作出關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定。是貫徹落實中共十九屆四中全會精神、堅持和完善「一國兩制」制度體系的重大措施。

新華網報導，栗戰書指出，上述決定符合憲法和香港特別行政區基本法，符合包括香港同胞在內的全體大陸人民的根本利益。大陸全國人大常委會將依法制定香港特別行政區維護國家安全的相關法律，依法維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」事業行穩致遠。

另一方面，栗戰書表示，會議審議通過的「中華人民共和國民法典」是新中國第一部以法典命名的法律，是推進全面依法治國、完善中國特色社會主義法律體系的重要標誌性立法，必將為新時代改革開放和社會主義現代化建設提供更加完備的民事法制保障。

栗戰書表示，我們要帶頭學習、宣傳、遵守這部法律，在全社會普及這部法典。全社會都自覺依法從事民事活動，就能夠減少民事糾紛，化解民事矛盾，促進社會文明、和諧、穩定。

(工商 )