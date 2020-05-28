高雄港區土地開發公司董事長、總經理改選，分別代表港務公司與高雄市政府，出任董事長的沈妙姿、以及總經理洪東煒，雙雙獲得連任，後續將全力衝刺招商，加速開發港區共創繁榮。 高雄港區土地開發公司由台灣港務公司與高雄市政府，在2017年合資成立，主要開發、經營範圍為高雄港區1至10號碼頭、16至18號碼頭、21號碼頭，土地權屬交通部航港局，面積約24.8公頃。另可增加多元營收，受其他人委託進行招商評估開發作業。 高港土開公司28日舉行股東常會，並改選董事和監察人，第二屆董事會共4席董事，分別是港務公司代表人為沈妙姿、鄭淑惠，高市府代表人為林裕益、伏和中，監察人為洪明山、王智立，隨後召開的董事會，投票推選董事長由沈妙姿續任，並委任洪東煒續任總經理，由港務公司執行副總經理王派峰主持監交。 董事長沈妙姿曾任高港土開公司總經理一職，為成功活化棧貳庫的主要推手，她說，未來將以「歷史、藝術、人文、美學」核心價值，「平台經營、統一管理、共創共好」為經營理念，首重「公共性、開放性、服務性」的港口碼頭場域，促進高雄市政府、港務公司及所有擁有土地的國公營企業共營、共好。 總經理洪東煒曾任高雄市副市長、財政部稅制委員會執行秘書、國稅局副局長等職，從事公職逾40年，對高雄市政瞭若指掌，財稅專業也一把罩，具財經、稅制專長，執行研考和管制政策，總是盡心盡力爭取更多預算的浥注。 土開公司表示，高港土開公司扮演港市合作平台機制、與共好互榮的角色，保留原造棧倉，開展碼頭全新的觀光場域，創造全新的場域經營與行銷，從棧貳庫的開拓，純白旋轉木馬的浪漫回歸、及棧貳庫氣球飛輪，新舊融合呈現出嶄新的碼頭生活體驗。

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