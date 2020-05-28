歌壇新人思穎（Sing）目前就讀台藝大主修廣電，在大學畢業前夕築夢踏實，她近日推出個人首支單曲〈白霧之光〉，回想追求歌唱夢想的過程經歷許多挑戰，思穎高三那年電影電視科舉辦畢業影展，擔任畢展總召和導演的她，身兼多職壓力相當大，加上當時住在桃園、常常趕最後一班客運回家，那個時候不只讓家人擔心，她也自覺沒能把畢展做好，常常失眠、甚至在睡眠中會突然驚醒。

想到大三充滿挫折，背負所有人的期望的她，因經驗不足導致畢展拍攝過程混亂，常常在一個人走回家的路上淚流不止；面對挫折，思穎和每個人一樣都有無法樂觀起來的時候，但慶幸自己透過歌唱能抒發情緒找到出口，熬過低潮；這次新歌〈白霧之光〉MV，思穎親力親為擔任拍攝團隊統籌及前期製作導演。拍攝前一天，思穎的朋友幫忙她一起載道具回家，沒想到卻突然下起大雨，為了不讓道具淋濕，大伙兒拼命保護道具、一路雨中狂馳，才讓MV得以順利開拍，過程有驚無險。

思穎從小熱愛唱歌。（植光土壤音創提供）

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