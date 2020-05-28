本月LME鎳價持續反彈，月均價回到每公噸1.2萬美元之上。隨著主要原料價格止跌，台灣不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)6月整體盤價開平高盤，內銷300系熱冷軋每噸漲1000元，為連續第二個月上揚。

在燁聯公布6月盤價持續漲價後，預計另一大廠唐榮(2035)6月盤價也可望漲價。

燁聯今開出6月內外銷盤價，內銷部分，300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸漲1000元，430系基價與316附價仍持平；外銷部分，熱冷軋不鏽鋼產品視地區每噸價格漲0~30美元。

先前隨著鎳價走揚，大陸及印尼鋼廠已陸續調升不鏽鋼價，燁聯5月盤價也止跌反彈，內外銷同步調漲為半年來首見。

燁聯5月盤價止跌回升，內銷熱冷軋不鏽鋼產品每公噸漲2000元，外銷則視地區每噸大漲60~80美元。今日開出6月內外銷盤價為平高盤，漲幅趨緩。

第二季鎳價及不鏽鋼價開低走高，彌補4月降幅。先前受新冠肺炎疫情擴散影響短期需求，且不鏽鋼主要原料鎳價走低，燁聯4月內外銷盤價開低，主力商品內銷300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調2000元，外銷熱冷軋產品視地區降每公噸50~80美元。

回顧第一季，LME鎳價走跌，不鏽鋼價1月大致平盤，2月轉為開低盤，燁聯主力產品300系熱冷軋不鏽鋼產品2月每公噸各下調1500元，外銷每公噸下調30美元。3月則為平盤。

(時報資訊)