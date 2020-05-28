不畏美中兩國持續惡化的關係，投資人仍將目光放在經濟可望迅速恢復正常的樂觀預期，並大舉買進金融股等跌深族群，周四日經225指數收漲2.32%，為21,916.31點，突破在200日移動均線（21,657點）的主要技術反壓。東證一部指數收漲1.80%，為1577.34點。兩大指數雙雙創下2月底以來新高。

在北京即將通過香港國安法之前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三宣布香港不再享有中國的自治權，這意味著香港恐將失去美國賦予的特殊待遇，並觸發美國對中國官員與企業的制裁。

投資人看好經濟前景，金融、鋼鐵與汽車股等價值型股票湧現空頭回補買盤，是帶動日股走高的主力。這些板塊在全球爆發新冠肺炎疫情後走勢低迷。

今日銀行股大漲3.6%，證券股漲2.2%，保險股漲2.3%，鋼鐵股漲4.1%。涵蓋上述股票的價值股指數收漲2%，成長型股票指數尾盤急追，終場上漲1.6%。

(時報資訊)