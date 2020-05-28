新北市永和區正華佳音補習班負責人張正忠捐贈消防局一批醫療級防護口罩及護目鏡。（第七大隊提供）

新北市永和區正華佳音補習班負責人張正忠捐贈消防局一批醫療級防護口罩及護目鏡。（第七大隊提供）

新北市永和區正華佳音補習班負責人張正忠去年捐贈新北市消防局第七救災救護大隊救災用砂輪切割器，為發揚無私大愛奉獻精神，提升新北市第一線救護人員出勤防護裝備及能力，今（28日）下午於會議室捐贈消防局一批醫療級防護口罩及護目鏡。

張正忠表示，新冠肺炎疫情期間，第一線消防同仁身處高危險環境，為降低其風險，遂捐贈醫療級防護面罩作為第一線消防戰士們最強而有力的後盾，讓消防弟兄於執勤上也更加安心。

第七救災救護大隊長洪萬見親自受贈並回贈感謝狀，洪萬見表示，張正忠級防護口罩及護目鏡，加強本局防疫能力及裝備，並提升整體防疫效能，確保居民的生命安全。

張正忠熱心公益、造福鄉梓之義舉，足為當今社會的典範，令人殊堪感佩讚賞，對於消防救災救護工作重視，協助政府強化防疫能力及裝備不遺餘力，也希望藉此達拋磚引玉之效，引領各界投入更多的公益善行以造福市民。

(中時 )