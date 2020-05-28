隨著大陸經濟對外開放，尤其是資本市場的進一步開放，B股市場的地位和重要性快速下降。武漢科技大學金融證券研究所所長董登新撰文指出，目前B股市場每天的成交量換算僅約1億元（人民幣，下同），大部分B股一天成交量只有約10多萬元，根本無力承接大資金的進出，已是無人氣、無投資價值的小眾市場。因此在滬深港三地市場互聯互通的大背景下，應儘早、儘快關閉B股市場。

截至5月27日收盤統計，上交所共有50檔B股，深交所共45檔B股，其中B股流通市值不足1億元的共有25檔，另有53檔流通市值在1億元至10億元之間。最大B股流通市值是古井貢B，也僅約82億元。

所謂大陸B股，相對於A股而言。大陸一般將A股稱為人民幣普通股票，將B股稱為人民幣特種股票。

而B股是以人民幣標明面值，以外幣認購和買賣的股票。例如上交所B股交易以美元計價，價格升降單位為0.001美元。深交所B股交易則以港幣計價，價格的升降單位為0.01港元。

(旺報 )