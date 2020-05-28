新冠肺炎國內疫情雖已趨緩，但重創各事業單位，也連帶使事業單位僱用勞工意願降低，為了鼓勵應屆青年投入職場，勞動部再祭出「青年就業獎勵計畫」，只要應屆畢業青年在年底前定就業6個月，即可領取3萬元補助，如再青年再投入如「特定製造業」、「照顧服務業」及「營造業」等工作，最高可在1.5年總計領取13.8萬元。

據勞動部預估，今年應屆大學畢業生約有28萬人，其中約有6萬人會升學、服役等，但仍有許多畢業生可能會受到疫情衝擊，勞動部因此祭出66億元、希望協助14萬名應屆畢業生。

據勞動部統計，今年4月求供倍比（每一位求職者有幾個工作機會）僅有1.19，創下近年來新低，勞動部憂心部分青年可能會因此怯於進入職場，因此推出「青年就業獎勵計畫」，鼓勵今年9月底前畢業生盡早投入職場，因此只要在辦法實施後穩定就業3個月即發給青年2萬元，持續穩定就業6個月，再加發1萬元。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，除了鼓勵青年盡早投入職場外，只要青年投入如特定製造業、照顧服務業及營造業等缺工產業，1至6個月每月發給5000元，7至12個月每月發給6000元，13至18個月每月發給7000元，每人最高獎勵10萬8000元。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗說，產業新尖兵計畫原本補助職訓的50％至80％費用，受到疫情影響，希望鼓勵青年投入如5＋2等重點產業，因此祭出最高10萬元、還可全額參訓，並提供最高8千元的學習獎勵金，每人最高補助9.6萬元。

沈文麗也說，青年就業旗艦計畫原本最高補助4.5萬元，此次只要僱主願意給青年3萬元以上薪資，最高可領取9個月、共10.8萬元訓練費用。

陳世昌也指出，外界關切的「僱用青年獎助計畫」目前仍要視就業市場恢復的情況推出，目前規劃只要雇主僱用青年薪資達2.8萬元以上，每僱用滿3個月、一次發給2萬元，最長12個月，每僱用1人補助8萬元。但他也說，如果就業市場恢復良好，也有可能不會推出該計畫。

勞動部勞動力發展署署長施貞仰說，原本的計畫規模僅有6億，為了協助受到疫情衝擊的青年，加碼60億元預算，整體預算達66億，希望協助青年找到工作。

(中時 )