台灣平均每33.7分鐘就有一名新增的大腸直腸癌患者。台中榮總大腸直腸外科以微創腹腔鏡大腸癌切除手術及加速康復整合照護流程，從術前開始位患者進行營養評估、體能優化與藥物整合，手術過程搭配多重止痛藥物，減緩術後疼痛、嘔吐等副作用，並減少術後不適感、提昇醫療安全及恢復品質。

中榮大腸直腸外科表示，腹腔鏡以強調小傷口等微創為訴求，中榮引進新一代達文西機械手臂系統，提供「真3D」影像，可將極小的血管、神經及尿道等顯示得更為清晰，降低術後併發症風險；「手腕」與傳統的腹腔鏡醫療器械相比，讓腹腔內手術更游刃有餘，不必遷就切割角度；機械及電腦計算可為手術帶來更高穩定度。

中榮大腸直腸外科主任蔣鋒帆表示，職業婦女陳小姐精確診為直腸癌，接受達文西手術及術後加速康復整合照護流程，手術後第一天即下床活動，順利移除導尿管，並持續進行深呼吸訓練，提升心肺功能，手術後4天即可順利出院。

另一名謝姓女病患，經診斷出罹患三期中下段直腸癌，透過正子攝影檢查發現主動脈旁有一顆疑似被感染的淋巴結，病灶複雜且位於深部，經醫師建議使用達文西手術，透過精密的影像及靈巧的器械徹底清除病灶，恢復順利。

(中時 )