川普政府擴大對華為出口管制，企圖切斷台積電供應晶片給華為，為了突破美方新禁令，日媒報導，華為打算透過聯發科採購台積電製造的晶片，以繞道方式來解決供貨問題，另方面，大陸廠商也找上日本半導體設備商，詢問能否製造替代美國設備的產品。

美國商務部15日對華為祭出口新禁令，無論是美國或外國的企業，若沒有拿到美方的特許，就不能使用美國的軟體或技術製造晶片出貨給華為。受此禁令衝擊，台積電可能無法繼續賣晶片給華為、華為也面臨「斷貨」危機。

日經新聞27日報導，若無法向台積電直接買賣晶片，華為考慮採取繞道的採購策略來閃躲美國新禁令，亦即透過台廠聯發科來採購台積電製造的晶片，換句話說，由本身無晶圓代工廠的企業來下單晶片，就可望迴避美方的規定。日前傳出，台積電已經停止接受來自華為的新訂單，不過由聯發科設計、委由台積電製造的晶片不確定是否受限制。

報導指出，為了殺出美國禁令重圍，大陸廠商也頻頻探尋日本的半導體設備商，據日企透露，確實接獲來自陸廠詢問，了解是否能製造替代美國設備的產品。

荷商艾司摩爾（ASML）擁有目前半導體高階製程所需的極紫外光（EUV）設備，但荷蘭政府受到來自美國的壓力，遲遲未允許將EUV設備賣給大陸，即使艾司摩爾的EUV難找替代，陸廠還是找上Canon、Nikon等有生產EUV以外的微影設備的業者，積極打探合作的機會。

(中時電子報)