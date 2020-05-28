文華東方酒店發生大量裁員，近期不接受訂房，影響北市府過去與業者簽約的「容積獎勵回饋條件」，酒店以容積獎勵向北市府換得1300多坪容積，作為回饋條件，協議以15年的住房及宴會廳回饋交換，目前還有9年要回饋，但如今卻可能無法使用。產發局回應，2周內立即找業者談。財政局則說，若業者違約就求償。

北市議員鍾沛君指出，文華東方酒店每年要回饋北市府，每年提供185間客房、金融會議中心使用16天、金融展示中心使用16天、金融交誼中心25天、現金額度185萬元；但過去3年使用率都沒到百分之百，更逐年遞減，2018年客房只用9成、宴會廳使用率2成8、交誼聽6成6，還有35萬元沒用。

鍾沛君說，到了2019年，客房只用45房、大會議廳使用率20％、文華廳只使用1天、使用率跌到6.25％，金融會議中心使用率12.5％，剩2萬多元，市府都沒充分做到使用率，卻沒去跟業者談是否可往後展延到隔年，如今這2天又被關閉訂房功能，市府難道認賠了事？

產發局長林崇傑答詢，他這2天看媒體才知東方文華酒店大裁員，會議廳使用率低，有換做支付用餐及飲料的錢，5月也舉行過會議，鼓勵原本申請晶華酒店客房的人可轉到文華東方。

林崇傑說，市府目前還沒去談展延，是因不只有文華東方酒店受影響，是全面的飯店都受影響，所以沒立即處理，但今年會成立專案小組，針對晶華、文華東方或其他酒店，在審查機制上做調整，另外2周內，會找文華東方就法令履約部分，一起來談。財政局長陳家蓁也說，會盡快跟業者了解洽談。財政局補充說明，若業者無法履約，將可依民法求償。

(中時 )