宏達電（2498）開發的VIVE虛擬實境VR系統，被廣泛在不同產業的教育訓練中，目前在多個國家市場亦已被採用於改良傳統的消防員火場訓練，透過VR技術及應用，大幅強化了消防員面對火場的壓力承受度與應變能力，同時亦協助提升其在火場救災效率與安全。

消防員的訓練過程危險且昂貴，其受訓時不僅暴露於高度風險中，要建立有效的培訓設施及火場模擬，至少也需耗資數千萬美元，但模擬火場並無法預擬真實火場的各種不同情境，且火災中整體的整合指揮調度應變，也難以在模擬火場進行訓練。為降低培訓的危險性與成本、提高效率，讓消防員熟悉多樣火場情境與讓消防員在火場中具備指揮調度的宏觀視野，美國志願消防員James Mullins博士，即透過VIVE VR系統「FLAIM Trainer」來強化替代培訓系統。

新一代的FLAIM Trainer將觸覺反饋技術與現實世界的消防設備相結合，藉由大量客製化變數為消防單位提供現實，多樣性且無危害的高度沉浸式VR火場模擬環境，學員可以通過培訓硬體體驗這些環境，包括將VR頭戴式耳機與呼吸器結合在一起的頭戴式顯示器、具有流體反作用力的標準消防水管系統，及具有發熱元件的標準防護服。

透過配置眼球追蹤技術的VIVE Pro Eye，能讓FLAIM Trainer能即時偵測並分析受訓消防員的視覺動線，讓火場的教練能提供即時的第一人稱反饋，教導更正確的觀念。經由VR技術，能訓練消防員更專注並快速地分辨與避開火場中關鍵的危險因子，如電器與化學物質，VIVE Pro Eye的注視點渲染技術能提供更加仔細和身臨其境的環境。

James Mullins表示，具VR技術的FLAIM Trainer，能讓消防員面對真實火場能作更好的準備，並降低培訓過程的風險，顛覆了消防訓練領域中的遊戲規則，大幅提升消防員素質與經驗，進而降低消防人員的傷亡，並進而能挽救更多火場中的生命。

(工商 )