影歌雙棲的楊烈在《國際橋牌社》中飾演黎清波總統，是貫穿整部劇情的重要角色，帶領台灣邁向民主的政治歷程。楊烈因受當里長的父親影響，2011年接受徵召參選台北市立委，不過最終卻高票落選，敗給丁守中。他坦承選完那天許多支持者抱著他痛哭，甚至持續將近一個月，那幅景象深印在腦海裡，至今不曾忘記，而這次參與《國際橋排社》的演出，算是以另一種方式「圓了政壇夢」。

製作人汪怡昕透露一眼相中楊烈為「黎清波總統」的不二人選，討論劇本過後楊烈也爽快答應，直言：「我只能說這是一種使命感！」為呈現當年的政治氛圍，楊烈看了相當多歷史資料、影片以及報導，他表示：「最大的挑戰是身為一個總統，所涉及的事情跟我們一般人是遙遙不及」，體認總統一角需要強大的勇氣和智慧，忠於自己的任務。

而劇中能與楊烈彼此抗衡的非林在培莫屬，林在培稱楊烈為「老狗」，楊烈則稱他為「老頑固」。兩人談論所謂鬥爭，其實主要就是彼此「見解不同」的差異。楊烈和林在培兩人異口同聲說，在不模仿任何政治人物為原則下，演出角色必須帶有的精神及風範，對他們來說是最大的挑戰。

演藝資歷豐富的林在培，在劇中飾演軍人出身的行政院長，雖說角色原型多半指向郝柏村，但導演不希望去揣摩任何人，他在沒有例子可循之下，必須把軍人的氣勢和精神展現出來。林在培爽快直言：「我是軍人子弟，在軍人家庭出生，對部隊的事情很熟悉，加上我沒什麼政治立場，演起來沒負擔。」《國際橋牌社》第一季每周日晚間九點於公視連播兩集，並在MOD、公視YouTube同步放映。

黎清波(楊烈飾演)與楚長青(林在培飾演)黨內兩大勢力彼此抗衡。（公視提供）

林在培在國際橋牌社中飾演軍人出身的行政院長。（公視提供）

楊烈飾演總統黎清波運籌帷幄。（公視提供）

(中時 )