高市觀光局委託歌手黃明志打造高雄觀光主題曲《出去走走》，MV精心在高雄各地取景拍攝，黃明志更預告，一定會拿這支MV去國際參賽，28日下午，得標單位負責人在臉書開心宣布，MV已獲得國際大獎「泰利獎」網路最佳MV獎項的金獎、電視最佳MV的銀獎，為台灣奪下1金1銀，「再次驗證，鬼才說到做到！」

得標單位堅持夢想公司負責人林郁傑稍早在臉書分享好消息，黃明志創作的高雄觀光歌曲《出去走走》得到「美國電視節目界奧斯卡」之稱、第41屆「Telly Awards」網路最佳MV獎項的金獎，以及電視最佳MV的銀獎。他除了感謝工作人員的辛勞，也特別感謝高雄觀光局的邀約，「若沒有大家的辛苦，我們就拿不到這獎項了！」

高市觀光局獲知這項好消息，精神相當振奮，這支由黃明志詞曲創作、自導自演的《出去走走》2月全球首播後，短短2天便突破124萬觀看人次，截至5月底已累計超過270萬人次觀賞，加上其他行銷通路聯合推播，全球觸及人數超過500萬人次，獨占全台觀光行銷影片鰲頭。

高市觀光局長邱俊龍說，隨著《出去走走》MV全球熱播，成功吸引海內外遊客關注高雄，許多網友留言，在疫情後一定要到高雄走走。

黃明志發布MV之後曾表示，這支影片幾乎是團隊用半條命拍出來，他一定會拿這首MV拿去全球各大影展參賽，果然一如他的承諾，28日傳出捷報。

(中時 )