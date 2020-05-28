南投縣中興高中2019年傳出午餐食物中毒事件，有285名學生發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，事後，供餐的中市方姓業者深表悔悟，主動積極與被害人達成和解，檢察官以予以緩起訴處分，並向國庫支付新台幣5萬元。

58歲方男是位於中市的午餐業者，2019年6月13日提供午餐葷食給南投縣中興高中學生，疑因餐食染有病原菌，造成285名學生身體不適，出現發燒、嘔吐及腹瀉等食物中毒症狀，其中，有125人就醫。

經南投縣及台中市政府衛生局分別採受害學生及廚工的糞便檢體送驗，檢出含有金黃色葡萄球菌及仙人掌桿菌，經台中市食品藥物安全處函送偵辦。

台中檢方認為方男負責產品的製程管理，應注意所提供餐食不得染有病原性生物或造成食物中毒原因，一時疏忽而造成學生食物中毒，違反《食安安全衛生管理法》，但審酌他犯後深表悔悟，並主動積極與被害人達成和解，認為予以緩起訴為適，並向國庫支付5萬元。

(中時 )