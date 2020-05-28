華夏科技大學於5月21日邀請知名兩性作家柚子甜主講：「柚子甜剝心事–相愛這件小事」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學於5月21日邀請知名兩性作家柚子甜主講：「柚子甜剝心事–相愛這件小事」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學於5月21日邀請知名兩性作家柚子甜主講：「柚子甜剝心事–相愛這件小事」。柚子甜和同學們分享說，總是以送禮物、接送等方式為餌，試圖接近對方，卻沒想到這些誘惑的餌食，容易讓感情建立在外在的吸引力，反而阻礙了讀懂彼此，相處起來更不容易輕鬆、自在。

柚子甜強調，在感情中瞭解自己特質的重要性，因為我們總是吸引和我們相近特質的人，但這些特質我們卻不一定能自我認識，也因此常出現：我喜歡的人不喜歡我，我不喜歡的人卻總是靠過來。這是因為我們總是憧憬著自己所沒有的特質，對於某些自己也不喜歡的自我特質卻沒有看到。

演講過程中柚子甜娓娓道來每一個常見、卻容易被我們忽略的感情迷思，讓同學們能打破這些迷思，從感情中更瞭解自己、更懂對方，創造一個能夠滋養彼此的情感關係。

活動最後，柚子甜期許同學們能多瞭解自己的特質、欣賞自己的價值，讓自己在感情中有足夠的安全感，並以多瞭解、參與對方，為情感關係建立穩固的基礎；但若是遇到不適合自己的對象，也能理性、平和的分開，勇敢追求更適合自己的感情，讓自己在每一段感情中都能有所學習、有所成長。

(中時 )