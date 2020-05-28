中國大陸的新航空風洞FL-62於週二進行首次試運行，這座風洞將可用在新戰機的研發工作，可能是第6代噴射戰機，也就是比目前的殲-20和FC-31更先進的下一代戰機。

大陸FL-62風洞完成，將用於測試更進步的戰機。(圖/cctv)

防衛世界(defenseworld)報導，中航工業公司（AVIC）的空氣動力學研究所，在周二的一份聲明中宣布，FL-62風洞試驗成功，產生的流場穩定，順便收集了與飛機有關的測試數據。

FL-62風洞可以說是個巨大的流體力學實驗室，佔地17000平方公尺，設備總重6620噸，位於遼寧省瀋陽市，是在2012年開工建造，是中國大陸第一座大型連續跨音速風洞，被形容成「國之重器」。

所謂連續跨音速風洞，是指風洞可以模擬在超音速環境，能夠規畫各種飛行器研製過種的氣動外型、動力模擬、推力矢量、聲學與氣流顯示。

中航工業表示，這是對中國大陸航空業至關重要的基礎與戰略設施，可以說，它將決定未來戰機的發展。

在2019年的報導，中航工業已經在著手研發下一代的第6代戰機，將於2035年或更早能推出原型，據稱，這種6代戰機將具人遠距離引導無人機的能力，與法德合作的未來作戰系統(FCAS)、英國暴風雨戰機(Tempest )進行競爭。

(中時電子報)