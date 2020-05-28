大陸13屆全國人大三次會議今天（28日）閉幕，稍早已表決通過「港版國安法」。美國總統川普日前警告，若大陸要全面接管香港，將取消香港金融中心的地位。因此有網友在批踢踢詢問「香港金融中心的地位崩盤會怎樣？」引起不少網友討論，新加坡、台灣、東京被點名可能因此受惠。

網友「cleversun」在批踢踢發文指出，如果香港亞洲金融中心的地位崩盤了會怎樣呢？會有新的金融中心，還是東京、新加坡會把多出來的資源吃掉？

該文引起不少網友回應，有人指出新加坡將成為下一個金融中心，東京、台灣、深圳也被點名：「新加坡躺著賺」、「轉到其它金融重鎮地區阿，新加坡什麼的」、「換新加坡爽」、「沒意外是新加坡，中英文都流行的國家，台灣因為政治因素絕對100%不可能，跟甚麼法規完全無關」、「新加坡、台灣、東京賺到」、「被深圳取代」、「新加坡或台灣接手」、「港幣要變壁紙囉，趕快換來收藏」、「剔除中國 ，沒了香港，星國大補血，其次日本，再來台灣」、「新加坡也不可能代替香港距離太遠了，無法當進出據點香港的部分功能，會直接消失，沒取代」。

在26日的白宮記者會上，白宮發言人Kayleigh McEnany被問及，北京正在發出要施壓香港的訊​號，在改變有關香港特殊地位的問題上，川普政府將要對北京做出什麼樣的回應？McEnany說，川普總統對北京的做法不滿，如果他們執意接管，很難看出香港能如何繼續保持金融樞紐地位。

(中時電子報)