在市場預期今年全球經濟受新冠疫情影響可能出現衰退下，股票型基金持續面臨資金流出、債券型基金則開始看到資金淨流入。施羅德投信觀察，在經濟前景低迷，各國持續寬鬆貨幣帶來的超低利率環境下，預期投資人持續對高信評債需求會維持強勁，而在債市投資上不妨採「三觀」策略，也就是在挑選債信產品時應考量其是否有掌握「價值觀、收息觀、產業觀」。

施羅德投信環球收息債產品經理林良軍指出，首先是價值觀。至2020年4月，利差超過300基本點的投資級債，以及利差超過800基本點高收益債比重均來到佔市場約70％。顯示新冠病毒重創全球信用債市，反而創造出具價值吸引力的投資機會。雖預期違約率上升，但目前反映的隱含違約率過於悲觀，藉由主動式管理就能逢低精選潛力優質債信投資標的的機會。

第二，收息觀。全球政府公債殖利率近期只有0.4％，S&P 500、Euro Stoxx 50的股息率也分別為2.00％、2.70％。在政府公債收益率處於歷史低檔，而全球企業又大砍股息支出造成股息率大降之下，低殖利率低股息的雙低時代已經來臨。反觀優質企業債的收益率2.80％相對具投資吸引力，全球高收益債收益率甚至高達8.60％，但是在違約和降評風險下，產業與個別選債能力也更加重要。

第三為產業觀。前一波的債信風險來自與能源、零售、旅遊觀光等特定產業的連結，並非系統性風險。而封城時期民眾在家工作導致對通訊與網路寬頻的需求增加、串流媒體的消費與民生必需品需求亦大增，更要布局醫療保健製藥、非循環性消費、通訊娛樂寬頻等與景氣循環低度相關且具有穩定現金流的防禦性產業。

林良軍分析，符合三觀的高品質企業債為當前投資首選，尤其利差已經擴大至五年來高點，未來利差緊縮的資本利得空間可期。以施羅德(環)環球收息債券基金為例，新冠病毒疫情重挫全球股債市，今年來最大跌幅已接近2008年金融危機期間，在疫情影響下，債市的長期投資價值已經浮現。

隨著疫情未來趨緩，以及各國央行與政府救市，全球公債收益率持續低檔，施羅德(環)環球收息債券基金尤其著重收益率更具吸引力的高品質企業債；此外，投資組合更納入醫療保健製藥、非循環消費、通訊娛樂等在衰退陰霾下仍表現強勁的高防禦性產業，替長期投資人打造三觀具備的核心收息配置。

(工商 )