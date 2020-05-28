新光金(2888)公布2019年隱含價值（EV）及精算價值（AV），子公司新壽2019年隱含價值為2927億元，年成長19％，每股隱含價值為48.4元，換算新光金每股隱含價值由2018年底20.1元提高到23.3元。

新壽2019年假設貼現率10.5％及等價報酬率4.19％，調整後資產淨值為1969億元，年增30％，有效契約價值為1864億元，年增6％，資本成本906億元，年增11％，隱含價值為2927億元，年成長19％，因商品結構優化，有效契約價值較前一年成長6％至1864億元，1年新契約價值較前一年增加3％至249億元，精算價值3907億元，年增15％，換算金控每股精算價值為31.1元。

新壽受惠於投資收益提升及負債成本穩定改善，合併稅後淨利56.5億元，年成長46.7％。第1季初年度保費達205.2億元，市佔率為8.1％，外幣保單為策略商品，銷售金額達143.6億元，佔初年度保費比重70.0％。

今年第1季總投資金額2兆8627億元，其中，不動產占比5.4％，投報率3.3％；擔保放款占比1.5％，投報率1.9％；保單借款占比3.9％，投報率5.5％；國外股票占比4.4％、國外固定收益占比60.7％，報酬率合計4.6％；國內固定收益占比7.4％、國內股票占比10.1％，投報率4.7％；現金占比6.6％，投報率0.5％。

第1季年化投資報酬率為4.41％，避險前經常性收益率為3.36％，資金逐步投入，差距將會縮小，負債成本較2019年降低2 bps至3.95％，預估今年現金股利160億元，與去年163億元差異不大。

新光銀第1季提存前獲利19.1億元，年成長5.1％，主要受惠於財富管理收入及投資收益，財富管理收入6.1億元，銷售動能來自基金及海外有價證券，收入分別較去年同期成長59.5％及108.7％，銀行合併稅後淨利達13.3億元，年成長12.0％。

受市場競爭及聯準會降息影響，第1季存放利差及淨利差分別較前1季下降2 bps及1 bp至1.75％及1.38％。資產品質方面，第1季逾放比為0.19％，呆帳覆蓋率自2019年底636.00％上升至663.43％，優於同業平均。

(時報資訊)