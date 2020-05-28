光通訊濾片廠東典光電(6588)已經通過上櫃審議，預計7月初掛牌上櫃，在5G浪潮下，東典是全球唯三家DWDM TFF供應商，東典認為，儘管新冠肺炎導致5G商機貢獻時間點遞延，但仍看好5G濾片的需求還是穩定成長。

東典第一季受到新冠肺炎衝擊，營收相較去年同期衰退15%，董事長陳正德表示，展望第二季，東典相對樂觀，4月營收已經有起來的趨勢，另外，依照歷史經驗，第一季為傳統淡季，故今年後續營收可望逐季提升。

面對一連串美中貿易戰、新冠肺炎以及華為禁售令問題，總經理周彧民表示，東典對華為的出貨模式，比較偏重於終端客戶，中間主要透過模組廠，而該模組廠商主要是武漢通訊，即便武漢在今年因為疫情關係，在農曆年期間受創最為嚴重，但當時貨物還有轉而出到大連，現在已經漸漸回復正常，目前看來，訂單還是沒有減少的趨勢，當然，東典也有部分是對華為直接出貨，但該產業是偏向寡占的型態，多數關鍵技術還是掌握在自己手中。

副董事長蘇立群也補充表示，受到疫情衝擊，雖然5G的貢獻會慢一點，但對5G濾片的需求還是穩定成長。進入5G時代，DWDM系統(高密度分波多工系統)所需用到的薄膜濾光片技術門檻高，目前全球只有3家廠商能做，東典就是其中之一，另外兩家分別是，一家是美國，另外一家則為統新(6426)。

在產能方面，東典今年預計引進三台新機台，有一台預計下半年會加入，目前已經支付50%的訂金，另外兩台則會看設備商部分的配合，因為東典希望走的是小而美的路線、主要還是針對高階產品為主，所以機台的準確度很重要，也會密切和設備商討論規格，目前線上機台14台，下半年預計會增加到15台。

(時報資訊)