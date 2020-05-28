記憶體封測廠力成（6239）今（28）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息4.5元。總經理洪嘉鍮表示，上半年營運展望正向，下半年需觀察市場需求、展望相對保守，但認為全年仍可望達成董事長蔡篤恭預期，營收及獲利可望再創佳績。

此次股東會亦完成董事改選，新任7席董事為董事長蔡篤恭、總經理洪嘉鍮、營運長呂肇祥，超豐執行長謝永達、美商金士頓代表法人古口榮男、吳麗卿，台灣鎧俠代表法人原健二朗。4席獨董為鄭萬來、南亞科總經理李培瑛、光纖電腦總裁張光瑤、仁寶策略長陳瑞聰。

力成2019年合併營收登665.25億元次高，年減2.23％，因上半年營運偏弱，毛利率19.1％、營益率13.1％雙創近5年低點。歸屬母公司稅後淨利58.38億元，年減6.35％，為近3年低點，每股盈餘7.52元，但整體表現仍優於預期。

蔡篤恭在致股東報告書中指出，去年上半年營運偏弱，主因中美貿易戰造成高不確定性、記憶體供過於求及智慧型手機銷售下滑，所幸下半年記憶體庫存水位下降、需求持續暢旺，記憶體及邏輯產品明顯轉強，使整體營運僅小幅衰退，優於整體半導體業表現。

展望今年，受惠人工智慧（AI）、5G通訊、物聯網（IoT）、智慧駕駛、高速運算（HPC）等先進科技蓬勃發展，蔡篤恭看好力成營收將持續成長，新冠肺炎疫情及區域貿易衝突為最大不確定因素，由於歐美疫情的爆發，封城鎖國行動對未來市場造成無法預測的影響。

不過，蔡篤恭表示，力成維持專注先進封測技術的研究發展政策不變，將更積極朝「世界先進封測技術領先廠商」目標前進，將加強投資於先進技術研發及製造、優秀人才招募及培養、與世界級客戶及供應商建立親密合作夥伴關係，共同成長。

蔡篤恭指出，力成過去目標是成為全球最好的封測廠之一，現在目標成為全球最好的封測業龍頭，相信過去多年的努力，可望在明年開始引起全球關注肯定，期待力成能在2025年前，成為全球封測製造領導公司。

蔡篤恭會後受訪時表示，由於居家防疫帶動在家辦公及線上學習需求，PC、NB、數據中心及伺服器等需求帶動記憶體需求，使力成上半年營運受疫情影響不大，預期第二季營運可望較首季小幅成長。

至於下半年展望，蔡篤恭認為，仍需觀察新冠肺炎疫情發展態勢，以及美國升級制裁華為的影響及客戶因應動向，仍看好下半年營運可優於上半年，使全年營運維持成長表現、向上挑戰新高。

(時報資訊)