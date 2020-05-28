美中兩國關係因香港國安法而持續惡化、國內新冠肺炎新增確診數突然飆升，以及南韓央行對經濟前景看法悲觀，令市場信心受到打擊，周四南韓股市由升轉跌，終場KOSPI指數下跌0.13%，收在2,028.54點，結束連漲3天的升勢。

在北京當局堅持推動港版國安法後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三宣布香港不再享有中國的自治權，這意味著香港不再符合美國法律賦予的特殊地位，並可能觸發美中之間新一波經貿與政治角力。

南韓央行上午宣布降息1碼，並將南韓今年經濟成長預測從由2月預估的2.1%大幅下修至負0.2%，創下1998年亞洲金融危機以來最嚴重的經濟萎縮。

此外，南韓今日公布新冠肺炎新增病例達79人，創下近兩個月新高，亦使韓股承壓，使早盤漲幅回吐。韓國衛生當局擔心電商巨頭Coupang在富川市一處物流中心新爆發的大規模群聚感染，將引發更多的確診數。

三星電子與SK海力士逆勢上揚，分別收漲1%與3%，主要受美光上修本季營收預測激勵。

今日外資買超韓股428億韓元，散戶賣超2853億韓元，機構投資人買超2418億韓元。

(時報資訊)