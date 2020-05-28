和勤(1586)今日召開股東常會，會中承認2019年度營業報告書及財務報表，並討論盈餘分配案，決議每股配發現金股利0.06元及股票股利0.48元，同時補選一席董事。公司出貨美系電動車大廠的零件供貨量穩定增加，並持續與電動車大廠擴大合作，可望於後疫情時代受惠大陸車市回溫；感溫器殼體、高壓柱塞泵等新產品，下半年起開始出貨，預計明年進入量產；硬碟機構件（VCM Plate）受惠全球宅經濟崛起，目前公司訂單滿手，公司以一周7天、24小時輪班生產趕工出貨，估計公司的硬碟機構件在全球市占率目標可由16％攀升至30％左右。

2019年在全球硬碟機與車用零件產業成長相對平緩的環境中，公司營收與獲利皆受到影響，全年合併營收20.93億元、歸屬母公司稅後淨利0.2億元，分別年減14.7％與80.3％，EPS為0.26元。不過，和勤現任經營團隊持續進行產線整改並調整產品組合，成果在逆境中更加顯著，去年第4季平均毛利率即拉升至19.69％的5季來新高，今年第1季毛利率再拉高至19.8％，逼近歷史高位水準，讓公司即使在新冠肺炎疫情影響下，第1季營收4.19億元，年減2.76％；歸屬母公司稅後淨利1,297萬元，獲利已超過去年全年的6成，EPS為0.17元。

嘉興和新第五車間擴產計畫，因年初新冠肺炎疫情進度稍微延宕，目前廠房已經建成，待驗收完畢即可裝修進駐，預計第四季開始量產。第五車間建成後，現有的研磨設備與電鍍設備搬遷至第五車間，另也將所有會產生污水及污泥的生產工藝整合到同一車間集中管理，以符合環保法規，將需要水處理的電鍍及清洗線的外觀全檢及包裝等製程一起集中管理，減少重疊的人力、減少水電能耗，再加上產品線的調整，可大幅提高毛利率；再造生產流程之後，產能利用率可以再提高，為營業額增加做準備。

台灣全興廠的擴產進度如預期，全興廠之廠房可滿足短中期沖壓、模具、電鍍製程需求，第一階段先建置沖壓線，將於今年第3季進行搬遷，第四季開始試車，預計明年第1季量產。第二階段於明年底前建置表面處理製程與硬碟機構件產線小量生產，待通過客戶認證後，預計2021年開始量產。

(時報資訊)