台達電(2308)積極佈局未來城市智能電網的相關技術，為日本關西電力最新資源整合實驗提供創新雙向電動車充電系統，助力電網於數秒內完成頻率控制與電力管理。

去年底到今年初期間，關西電力在日本政府的資助下，與10家日本蓄電池知名廠商進行了一項穩定電網頻率的驗證實驗，目的是當注入電網的可再生能源過多，影響電網頻率控制時，中央控制系統可即時向分佈式能源存儲系統(電池)發出指令，使電池快速自行吸收或釋放電能，將電網頻率穩定下來。

經過驗證，這些不同廠牌的家用蓄電池，均能依據中央控制器的指令，針對以秒為單位的電網負載變動進行相對應的充放電控制，技術領先業界；而其電網可同時因應頻率控制與電力管理的雙重需求進行電力來源調控，這項技術也是首次在日本獲得驗證。

在政府補助的範圍之外，關西電力更進一步實驗從遠端同時控制EV電池與多廠牌蓄電池，特別採用台達電的V2G雙向電動車充電系統進行驗證，成功以秒為單位穩定且快速控制EV電池充放電，獲得與蓄電池相當的優異成效，台達電也是唯一以雙向電動車充電系統參與此實驗的廠商。

台達電表示，在實驗中提供創新雙向電動車充電系統，將電動車的電池做為電力電源供應，響應控制系統指令，可在幾秒鐘內成功完成指定的充電與放電，性能相當於其他參與此實驗的日系廠牌蓄電池系統。

這項實驗結果展現台達長期以來開發電動車充電等創新技術的努力與能力，將助力實現未來電網的穩定和調節，向永續發展邁進。

此外，台達以業界領先的能源效率致力環境永續，去年更成為國際WELL建築研究院Keystone會員，探討如何由節能綠建築進而邁向健康建築。

在今年的COMPUTEX ONLINE TALK，台達以SMART WELL BEING為題，由品牌長郭珊珊領軍，協同台達樓宇自動化事業處資深處長江文興，分享如何透過IoT智慧技術打造健康舒適的建築環境，關懷使用者需求，增添幸福感。

(時報資訊)