高市副市長李四川強調，市府斥資6.8億元，有效改善林園區老舊的交通網絡及港口設施。（袁庭堯攝）

工務局長吳明昌表示，工務局團隊在林園區完成6條道路開闢及下水道工程，24條道路刨鋪工程。（袁庭堯攝）

副市長李四川率領工務、水利、海洋局團隊向林園人獻上市政建設大禮。（袁庭堯攝）

高市府斥資6.8億元改善林園區橋梁、道路、漁港設施有成，28日舉辦工程建設成果發表會。副市長李四川率領工務、水利、海洋局團隊向林園人賀喜，98歲當地耆老也特地趕來致謝。

「感謝施工團隊，帶給林園鄉親一條安全、平坦、回家的路。」李四川表示，早上特地搭車走沿海路，順路視察大雨過後、路平專案的成效，結果讓他非常滿意。

李四川強調，上任1年5個月來「路平」只是基本功，市政建設更是施政重點。市府改善林園區老舊的交通網絡及港口設施，有效提升當地生活品質。

工務局長吳明昌表示，為提昇交通安全，工務局也在林園完成6條道路開闢及下水道工程，24條、面積達5萬900平方公尺的道路刨鋪工程。為解決老舊危橋及交通阻塞問題，已完成汕尾橋及溪州橋拓寬改建，未來更計畫拓寬港嘴橋。此外，除3月剛完工的王公路公園，海洋濕地、港仔埔公園也將進行景觀改善工程。

水利局表示，今年汛期前已完成汕尾排水護岸保護、瓶頸河道整治、潭頭段(3074-12地號旁)排水護岸進行災害復建，將有效改善林園區域排水情形。

負責漁港設的海洋局表示，目前已完成中芸整補場及港區環境改善，便利林園當地漁民停泊漁筏。9月即將完工的「汕尾漁港內泊區疏濬工程」，將有利推廣風帆運動。未來將再爭取「中芸漁港上架場設施整建工程」及「中芸漁港漁筏泊區興建工程」，提升林園在地漁筏停泊及維修保養的能量。

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(中時 )