中共全國人大會議今天秒速通過「港版國安法」，國民黨前副祕書長蔡正元在臉書表示，美國與台灣都放話要制裁香港，實際上，美國每年從香港賺進至少300億美元的順差，而蔡政府照鏡子時要記得戴上老花眼鏡，以免把自己看得太美了，誤認為是台灣可制裁香港。

蔡正元說，港版國安法即將實施，美國放話要制裁香港，台灣蔡政府也放話要制裁香港，「嗯？奇怪！」，大陸通過港版國安法，不是制裁大陸而是制裁香港，真的很怪！

蔡正元指出，據說理由是香港從此不是「高度自治」，所以美國要取消給香港的優惠，這個實在有夠好笑，美國每年從香港賺進至少300億美元的順差，美國企業有1400多家在香港能搬到那裡去，美國人在香港就業超過8萬人，香港股市下跌，美國人能放空多少，還是既有投資要賠多少，誰能制裁誰呀？別說笑話了！

蔡正元表示，至於台灣蔡政府也喊著要制裁香港，制裁方法是修改港澳條例，不給香港特殊待遇，這可能更要照照鏡子，到底是香港制裁台灣的本事大，還是台灣制裁香港的本事大，是台灣需要香港多，還是香港需要台灣多，就知道誰能制裁誰了。

蔡正元嘲諷，台灣蔡政府照鏡子的時候，記得戴上老花眼鏡，以免把自己看得太美了。

(中時 )