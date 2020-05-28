華為首席財務長孟晚舟自2018年12月初遭到加拿大警方依違反美國伊朗禁令，27日在加拿大卑詩省最高法院遭裁定雙重犯罪，預料將啟動引渡美國程序，這使得華為在孟晚舟案再度面臨挫敗。華為近期在國際廠合遭到大挫敗，甚至傳出日本政府近期將修改採購方針，將擴大禁用華為等陸企的電信設備。

據讀賣新聞報導，2018年12月10日，日本政府公布採購方針，防止國安機密外洩以及網路攻擊，中央省廳、自衛隊等所使用的通報通訊設備將禁止採用有國安疑慮的廠商設備。

但在近期傳出，日本政府將修改相關規定，宣布所有的政府機構都將禁止採用大陸製的電信設備，包括年金管理法人、技術產業研究機構以及核能開發機構等處理個資以及高科技產業機密的機構，預計法人總數達92家。

雖這次新規定也沒有明確指出是排除哪些企業，但外界都認為這是要將華為所提供的電信設備給封殺，該案預計在6 月施行，列入追加對象的法人，會與內閣網路安全中心（NISC）商談敲定採購對象，一旦有爭議就會立刻排除。

據《日經新聞》報導，華為在遭到美國禁令封殺後，尋找新的半導體生產技術，其中就盯上了日本企業。近年來，陸企不斷尋找日本半導體製造設備對陸出口也急速增加。不過，一名熟知亞洲半導體產業鏈的分析師指出，如果日企出現像台積電等方式與陸企合作，美國政府很有可能出手干預。

美國商務部先是在5月15日延長華為與美企進行業務往來的臨時許可證90天，隨後宣布任何企業只要是供貨半導體產品以及相關技術給華為，都要經過美企審查，寬限期120天。若再加上當天早些時間，全球晶圓代工龍頭台積電將赴美設廠，用來生產先進製程，華為恐怕陷入無貨可用的窘境。

隨著新冠肺炎疫情在歐美大爆發，英國首相強森甚至也染病，這改變了英國對待大陸以及陸企的觀感，強森近期就一改先前態度聲，將華為比重維持在35%以下的立場，改計畫為在2023年前，將華為5G電信設備的比重降至零。

不只英美，同屬「五眼聯盟」（Five Eyes）也在疫情後對陸態度更加強硬，2020年的世界衛生大會 (WHA)上，澳洲提案要求WHA針對新冠肺炎疫情源頭進行獨立調查，被視為將矛頭針對大陸，不到2天就有上百國家連署，北京當局也展開反制行動，對澳洲進口大麥加徵關稅反傾銷補貼稅、稅率高達73.6%，反補貼稅率6.9%，為期5年。

(中時電子報)