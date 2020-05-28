工業用蝶閥大廠捷流閥業表示，上半年出貨受封城影響，下半年隨各國陸續解封而加速出貨，朝逐季成長，今年營運目標是優於去年。

捷流閥業副總經理陳建元出席永豐金證券主辦法說會指出，捷流閥業主要是工業用閥門及球閥等產品生產、開發設計及銷售，在台灣土城、桃園觀音及大陸蘇州等地均設有工廠，雲林麥寮設有維修中心。蘇州廠側重生產直軸型蝶閥，台灣廠生產以單價較高高性能三偏心蝶型閥及高性能雙偏心蝶型閥為主。

捷流在台灣閥門市佔率超過六成而居領導品牌地位，外購閥佔整體營收比重三成以上。產品在10個國家、超過97個型式認證，依據客戶需求承製很多客製化訂單，台塑、台化、中石化、長春集團、台船、中龍鋼鐵、中鋼及Shell國內外石化及鋼鐵及造船業、GE POWER、台積電都是捷流閥業的客戶。除原有台灣及美國客戶外，也進入中國大陸中石化供應名單且有出貨實績，也爭取到大陸中海油訂單，並積極爭取大陸中石油訂單。

陳建元表示，捷流閥業去年合併營收成長的主因，是增加代理國外閥門及配件，增加獲利及營利潤。捷流閥業因中國、美國地區石化產業資本支出持續投入，定期閥門產品的更換需求而受惠，以及國際海事組織(IMO)推動壓艙水處理系統及限硫排放公約規範，其中環保趨勢、處理系統及限硫排放公約規範，船舶業閥門需求動能強勁，壓艙水系統數量視船舶噸位而定，1艘船有1~3個壓艙水系統，1個系統10~15個閥門。捷流閥業目前在手訂單約300艘船，每張訂單平均貢獻約2萬美元。而脫硫裝置則視高硫油及低硫油價價差而定，長期來看是成長趨勢。再加上中美貿易後全球製造業板塊移動及擴廠需求升溫，都可挹注捷流營收成長。

陳建元指出，能源及石油產業不再建新廠，仍需維修及歲修及更新設備等資本支出；世界環保法規愈來愈嚴；新建工廠或舊產線自動化生產趨勢，對閥門等產品有需求，這些都是捷流閥業營運的成長動能。

捷流閥業表示，2019～2024年全球蝶閥市場市值全球複合成長率4.5％，2024年全球產值從2019年42.1億美元增加至52.5億美元，主要消費地區是中國、歐洲及美國，主要成長市場在亞洲市場。下半年至明年，國際產業鏈重組及出現去中國化趨勢，使得日本、美國廠商計畫在其國內興建小型生產線，有較多詢單。持續佈建歐美市場。

陳建元表示，客戶因疫情而被禁足，出貨出現延遲，但訂單未被取消。第三季延遲未交貨的訂單交完。第一季到第二季陸續接獲桃園生質能中心及高港洲際二期石化專區大型閥門產品訂單，還有很多案子正在洽談中，樂觀看待下半年持續成長，目前在手訂單達六個月以上，訂單金額超過10億元。

捷流閥業表示，捷流閥業上半年出貨受封城影響，下半年隨各國陸續解封而加速出貨，朝向逐季成長，下半年優於上半年，今年營運目標是要優於去年。

(工商 )