台灣菸酒公司指出，為振興、活化通路經營，同時傳承鐵牌子的文化印記，遂啟動重掛菸酒牌的計畫，復刻全新菸酒牌形象並與通路老朋友攜手結盟，首波精選傳統商店、地區型超市型態的忠誠客戶合作，並逐店洽談及掛牌，目前獲認證的菸酒牌已突破上千家，所掛的鐵牌子都印有獨一無二的專屬編號。

現行全台傳統商店約上萬家，多數是過去有掛菸酒牌的「柑仔店」，且是台酒公司通路上的長期夥伴，隨著生活型態的轉換、新興通路的崛起，傳統商店受到新商業模式的挑戰而逐漸式微。

為了讓消費者重新感受懷舊台灣味，台菸酒啟動菸酒鐵牌特約店、布建較完整的優質產品線（包含菸酒及非菸酒類商品），滿足生活各種需求。

此外，消費者也可以在台灣菸酒特約店挖掘台菸酒隱藏版好物，特約店也享有新品或特殊商品的優先販售權，台菸酒將與特約店合作辦理專屬品評體驗、促銷或品牌行銷活動，透過在地化深耕，期許能打造新世代菸酒牌特約通路。

(工商 )