交通部鐵道局28日宣布，「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站（桃園體育園區站）商場標租案」，確定由「環球購物中心股份有限公司」得標，4月完成簽約，雙方將於明（29）日舉辦簽約啟動典禮。

鐵道局表示，本案基地周邊已完成多項重大公共建設，除了已開發營運之桃園國際棒球場外，目前規劃興建中之計畫包括有亞洲矽谷中心、桃園會展中心、觀光旅館及桃園市立美術館等重大建設將陸續進駐。

鐵道局指出，環球購物中心看好各項重大建設群聚之效益，將本案商場規劃成為集結生活、購物、美食、休閒、娛樂等功能的多元化商業空間，營造出舒適便利及具活力之「運輸、生活、美食」新型態精緻之複合式商場，引進超市、輕食咖啡、主題餐廳、服飾零售、具特色之全客層運動體驗及娛樂設施，打造親子家庭同樂及與顧客共同成長的好地方，全案預計於2021年開幕營運。

鐵道局表示，本案租賃範圍包含地上1層至地上7層，約1.12萬坪之商場空間、433席停車位及機車位334席，租賃期間為20年，交通部鐵道局除收取土地及房屋租金外，並將有營業權利金現值總額1.89億元收益，未來期待本案基地周邊能成為高鐵桃園車站特定區內另一個核心區域，帶動整體地區生活機能及產業發展。

(工商 )