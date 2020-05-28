前台北市里長、開設道場的朱雪璋4年前因不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖等人在網路上挑釁，他設局邀約比武，暗中找黑衣人埋伏痛毆王，再持刀砍斷王的腳筋，最高法院將他依重傷害罪判刑6年確定，但朱未入監，台北地檢署因朱拘提未到， 28日發布通緝。

2016年2月16日朱男不滿王毓霖、蔡櫂全先前在網路上以挖鼻屎、比中指挑釁，透過臉書對王毓霖等人下戰帖，並糾眾以佯稱比武方式邀約王在當晚12點前到他開設的正心道場比武，朱比武前，指示員工拿黑襪套住道場地下室監視器，並派2名徒弟守門。

當晚，王毓霖等人抵達，朱雪璋只同意王毓霖、蔡櫂全以及擔任裁判的詹前賢進入，3人跟隨朱男進入地下室的道場後，朱便指示手下將道場大門鎖上，並且呼叫朱妻從後門放黑衣人進入，接著分持球棒、木劍等武器，圍攻王毓霖等3人。

高院斥責朱雪璋在審理期間對於和解事宜一再反覆、推託其詞，自稱有百般委屈，法官認定他沒有悔意且犯後態度不佳，依重傷害未遂罪判刑6年，他的妻子吳佩樺依傷害罪判刑5月、可易科罰金。朱、吳提上訴，最高法院5月20日駁回確定。

(中時 )