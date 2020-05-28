第十三屆全國人民代表大會第三次會議閉幕會今周四（28日）下午3點，在北京人民大會堂舉行，由全國人大委員長栗戰書主持，會中以2878票贊成、1票反對、6票棄權，1人未按表決器，表決通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（港版國安法）

港版國安法涵蓋七大綱領，包括：

第一、決定闡明國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針；強調採取必要措施建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

第二、決定闡明國家堅決反對任何外國和境外勢力，以任何方式干預香港特別行政區事務，採取必要措施予以反制。

第三、決定明確規定維護國家主權、統一和領土完整是香港特別行政區的憲制責任；強調香港特別行政區應當盡早完成香港基本法規定的維護國家安全立法，香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

第四、決定明確規定香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制；中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。

第五、決定明確規定香港特別行政區行政長官應當就香港特別行政區履行維護國家安全職責、開展國家安全教育、依法禁止危害國家安全的行為和活動等情況，定期向中央人民政府提交報告。

第六、決定授權全國人大常委會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制訂相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動，及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。決定明確，全國人大常委會決定將上述相關法律列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公布實施。

第七、決定自公布之日起施行。

(中時電子報)