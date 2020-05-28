烏日國民運動中心跳票了？台中市議員張家銨28日指出，大肚、烏日、龍井在運動設施上面非常缺乏，去年爭取烏日「文中二」興建國民運動中心，要求市府儘早規畫，經過一年竟轉型為兒童運動中心，質疑運動局本末倒置。運動局長李昱叡強調，國民運動中心市府評估中。

台中市議會28日進行教育文化業務質詢，市議員張家銨擔憂興建兒童運動中心是否會影響到烏日國民運動中心的評估與興建。她說，去年邀請市府運動局長李昱叡到烏日「文中二」預定地會勘，要求市府儘早規畫、興建；當時也發市政新聞承諾未來會朝「雙位數」發展，在盧市長任內將規畫烏日區國民運動中心。

張家銨說，烏日、大肚、龍井區的民眾，前往朝馬、南屯、清水、大里國民運動中心非常遙遠，距離皆超過10公里，當地居民需求更甚，必須有完整的國民運動中心；目前烏日區人口數75748人、大肚56882人、龍井78156人，若是依照市府評估，單一行政區超過15萬人，烏日將不會有國民運動中心。

張家銨呼籲，興建兒童運動中心，不影響到國民運動中心的評估！國民運動中心內，必須包含兒童運動空間，將前竹區段、九德區段徵收，以及烏日高鐵特區人口數成長比例納入考慮，並期盼市府將大肚、烏日、龍井人口數合併計算，讓它快速過關，才能改善現況，讓當地民眾擁有健全運動場館。

李昱叡強調，市府設置國民運動中心，依照體育署指標規範，如單一行政區達15萬人口、交通便利性、都市計畫開發等因素；因兼顧到時程規畫，優先從兒童運動中心著手，但是原先所規畫建設國運中心評估，還是持續進行當中，並邀集關專業團隊選址來做深度的探討。

(中時 )