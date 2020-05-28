美國SpaceX公司的「星鏈」衛星未來可能為美軍服務。

美國航天新聞網報導，美國陸軍將實驗利用「星鏈」寬帶星座在各軍事網路間傳輸數據。依本月20日與太空探索公司（SpaceX）簽署的一項協議，陸軍將用3年時間來試驗這項服務。陸軍一位消息人士說，雙方簽的是一項「合作研發協議」，簡稱CRADA，由位於馬里蘭州阿伯丁試驗場的作戰能力發展司令部C5ISR中心監督實施。

「星鏈」是美國SpaceX公司提出的一個低軌衛星網際網路星座。按照最早的計劃，SpaceX會將發射大約12000顆星鏈衛星發射到近地軌道，由三層構成的衛星網路，這三層分別位於距離地面340千米（7500顆）、550千米（1584顆）和1150千米（2825顆）的軌道上。而根據SpaceX在去年10月份提交給FCC的備案，準備在此基礎之上，額外再發射3萬顆衛星，總數最終達到42000顆。

「星鏈」衛星迄今已發射到第七批，第八批發射計劃在今年6月進行。SpaceX創始人馬斯克希望今年能以每兩週60顆的速度發射1400顆衛星，擬在今年晚些時候開始為美國和加拿大客戶提供服務。

這些衛星將用於組建全球網路信息網路，但毫無疑問，「星鏈」衛星具有很大的軍用潛力，美國空軍此前也向「星鏈」計劃投資近3000萬美元。星鏈計劃可提供低成本、全球覆蓋的高速網路服務，若開展軍事化應用，得益於其全球的高速衛星互聯網的波束覆蓋，將大幅增強美軍的通信能力。

(中時 )