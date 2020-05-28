大陸表決通過「港版國安法」，外界關注若港人來台是否會衝擊房地產市場。國發會副主委鄭貞茂表示，港人若來台移民，可能會有購置房地產的需求，但由於比重不大，應該不會造成太大衝擊。

鄭貞茂表示，香港經濟情勢的大框架是美中衝突，但未來會持續多久，以及對全球市場和經濟的影響，都會被長期關注。

但他也說，短期來講，香港居民來台灣的人數會增加，若港人要在台居留，勢必要購買不動產。不過，由於這部分占台灣不動產比重不大，應該不會造成太大衝擊。

(中時 )