港人來台置產 國發會：對房地產衝擊不大 16:532020/05/28 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國發會研判港人來台不致對房地產產生太大衝擊。(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸表決通過「港版國安法」，外界關注若港人來台是否會衝擊房地產市場。國發會副主委鄭貞茂表示，港人若來台移民，可能會有購置房地產的需求，但由於比重不大，應該不會造成太大衝擊。 鄭貞茂表示，香港經濟情勢的大框架是美中衝突，但未來會持續多久，以及對全球市場和經濟的影響，都會被長期關注。 但他也說，短期來講，香港居民來台灣的人數會增加，若港人要在台居留，勢必要購買不動產。不過，由於這部分占台灣不動產比重不大，應該不會造成太大衝擊。 (中時 ) #港版國安法 #國發會 #房地產 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜錯了嗎？高雄年輕人終吐心聲！ - 政治 高雄換陳其邁能解決淹水嗎？網友看法驚人！ - 政治 蔣經國日記為何點名陳菊？趙少康爆驚人「真相」！ - 政治 仇恨動員罷韓 高雄人含淚贊同李艷秋：說出我們的心聲！ - 政治 被蔣經國日記多次點名！陳菊說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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