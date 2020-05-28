行政院長蘇貞昌今（28）日在行政院會表示，若至6月7日前均無新冠肺炎本土新增病例，國內防疫規範措施將鬆綁，下階段將陸續推出各種刺激消費、活絡商圈、帶動國旅等振興措施及加速公共建設，請各部會合作預做準備，在後疫情時代爭取更好經濟成績。

蘇貞昌表示，新冠肺炎疫情衝擊甚鉅，台灣疫情在超前部署、眾人齊力下獲得控制，經濟所受衝擊相對較小，2020年首季經濟成長率1.54％，穩居亞洲四小龍之首，在世界各國中也名列前茅。同時，在發現金、助貸款、減負擔3路並進下，1個月來已合計紓困約950萬人。

蘇貞昌指出，美國商業環境風險評估公司5月公布「投資環境風險評估報告」，台灣投資環境穩定，不僅為亞洲第1、且居全球第3，僅次於瑞士、挪威，顯示台灣民主防疫成為世界典範，國際對投資環境也更具信心，皆是未來台灣經濟發展的重要利基。

蘇貞昌表示，國內已連續46天無本土新增病例，若至6月7日、滿4個潛伏期無本土新增病例，將採取「邊境風險嚴管，國內鬆綁」的方式，擴大開放國內民眾過正常生活。在此之前，請各部會審慎盤點相關鬆綁工作、並預先作業，採取一致標準並預先做好聯繫。

蘇貞昌指出，目前旅宿業預訂興旺，請交通部針對前置車輛、遊覽車、鐵路、公路及高鐵車票等事前盤點。若6月7日起開始有展演與表演，文化部要有預先售票等作法。民間社團可能出遊、有宮廟集會場所等，請內政部與相關部會預先公告與安排。

蘇貞昌進一步指出，面對第三階段的「振興」，將陸續宣布刺激消費、活絡商圈、帶動國旅等措施，振興券原則要讓大家「好領、好用、好刺激」，要求各部會腳步齊一、好好規畫說明，並聽取相關產業意見及互動、做足準備。

(時報資訊)