開發金(2883)今舉行線上法說，受疫情衝擊全球金融市場，開發金控第一季稅後淨損新台幣4.88億元。開發金發言人張立荃表示，首季虧損主要是疫情干擾金融市場，形成較大部位的未實現的評價損失，4月獲利已回復正常、稅後獲利達20.56億元，集團已全面盤查並評估授信資產及投資組合之信用品質。對於開發金併購中壽時程，金管會已同意延至本屆董事任期屆滿前。此外，為了活化資產，開發金旗下開發資本公開標售南京東路五段125、127號全棟建物及其座落土地，已經委託戴德梁行標售處理，預計在年底前決標。

開發金首季旗下中國人壽第一季稅後淨利為新台幣44.59億元，開發金控認列中國人壽稅後獲利新台幣11.98億元。中壽持續優化商品結構，新契約價值利潤率提高至32%。著重分期繳商品，續年度保費較去年同期成長59%。

開發金旗下凱基證，今年首季經紀業務收入提升，惟因全球股、債市場波動及外資擴大賣超台股，第一季稅後淨利新台幣0.71億元。凱基投信2020年3月底之資產管理規模達新台幣1628億元，為業界第七名，年成長174%。

凱基銀首季利息淨收益與手續費淨收益皆穩定成長，核心收入較去年同期增加12%，惟因金融市場波動影響投資收益，第一季稅後淨利新台幣5.65億元。2020年第一季底資本適足率13.63%；逾放比0.17%，優於同業平均0.24%，資產品質穩定。

在併購中壽案，張立荃表示，金管會核准已經在4月7日同意申請延長中壽投資案。開發金控於去年6月進行董監事改選，下屆任期屆滿會在2022年6月，因此推估開發金控最晚會在2022年6月之前完成百分百納入中壽成為子公司的投資案。

金管會在2017年8月15日宣布核准開發金投資中壽25.33％的股權，開發金控原本向金管會承諾，將在2020年3月底前完成100％合併中壽，但因遭遇今年投資市場波動過大，顧及股東權益而在今年2月向金管會申請延長該項投資案。金管會經評估後，4月7日正式核准這項延長投資案，亦即開發金最晚要在2022年6月之前，將中壽納入開發金百分百子公司。今天法說會，張立荃也表示近期將中壽案向董事會報告進度，未來每半年也會向主管機關報告執行情形。

開發金控將於6月12日舉行股東會，董事會已通過108年股利配發政策，擬議配發每股現金股利0.6元，與向來穩定的股利政策目標一致。

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