蔡佩軒推出新創作歌〈記得捨不得〉，同是張立昂演出台視、三立周日全新偶像劇《浪漫輸給你》片頭題曲，蔡佩軒分享錄唱回想起在加拿時甜甜的初戀，不過蔡佩軒總被公司同事和製作人叨唸唱歌感情不夠，要她趕快去交男朋友，沒想到這次竟成功唱出製作人的眼淚，她直說：「這首歌的後勁很強大，這是一首Urban風格的抒情作品，編曲不是要把你逼哭的那種，卻包含著許多哀傷，越聽越孤單，眼淚就會掉下來。」

在拍攝宣傳照時，蔡佩軒聽著這首歌，也被歌曲氣氛感染，沈浸在哀傷的氣圍中竟然上演瞬間秒落淚畫面，被攝影師捕捉到真情流露的一刻，全部工作人員驚呼連連，稱讚她哭得太精準，她說：「我不是故意要哭的啦，是今天工作了一整天，半夜對著攝影棚強光拍照，眼淚不自覺就跑出來了啦！」個性好強的她不愛顯示脆弱的一面，笑說是太累造成眼淚直直落。

她憶起初戀男友個性有點木訥，是不太會製造浪漫的那種男生。當時在學校要舉辦一年一度的舞會時，閨密好友突然把她拉到個人置物櫃旁，要她趕快打開自己的櫃子，她一開，看見裡面放了一朵新鮮的玫瑰花、一盒自己最愛吃的巧克力，以及一張卡片，寫著「Ariel，你願意和我一起去舞會嗎？」向來不會做這種甜蜜舉動的人，想來一定是下了很大的決心和勇氣，花了很多心思，讓她十分感動。雖然兩個人沒有結果，她說：「可能很多人的初戀都是這樣… 但回想起來，甜蜜滋味未曾消失，隨著時間，回憶也越來越美。」

(中時 )