老翁開老爺車訪友，引擎故障險火燒車，警方巡邏時發現及時救援。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

老翁開老爺車訪友，引擎故障險火燒車，警方巡邏時發現及時救援。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗苑裡76歲范姓老翁24日傍晚5點半，獨自開著車齡近20年的老爺車要通霄訪友，行經苗140線準備進入國道3號匝道口時，引擎突然失去動力，他不得已將車停在車道間，車頭瞬間冒出濃煙險象環生，通霄分局社苓派出所巡邏員警發現，立即下車救援防止意外發生。

社苓派出所副所長劉煦峰表示，24日傍晚5時30分執行巡邏勤務中，發現苗140線與田中五路口處外側車道，停放1輛故障自小客車，車頭還竄出濃濃白煙，因當日為周休假期且適逢台中市幼獅工業區下班時間，來往車流眾多，場面險象環生。

劉煦峰擔心發生火燒車意外及二次交通事故，立即將巡邏車停發故障車輛後方，並開啟警示燈警示，與員警合力以徒手方式，將自小客車推往路旁安全處所，立即打開引擎蓋降溫，成功阻止火燒車事故。

范姓老翁表示，由於該自小客車車齡近20年，突然發生引擎機件過熱故障，事發當時驚慌失措，感謝警方主動協助防止火燒車意外，並及時讓交通恢復順暢，保護自己與其他用路人的生命及財物安全。

(中時 )