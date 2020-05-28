雖然美國總統川普指責世界衛生組織（WHO）「以大陸為中心」，處理疫情不當，讓美國決定中斷對WHO金援，引發譁然。不過，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布成立「世衛基金會」（WHO Foundation），以擴大組織的資金來源，包括透過公眾資助來籌措資金，並強調此基金會「與川普斷金援無關」，稱這已經計畫多年了。

據路透社報導，自從上月WHO最大的金主美國決定停止對其資助，並要求WHO必須在30天內做出「重大改善」，否則將永久斷金援，但也因此引來抨擊。而譚德塞在記者會上表示，WHO已經在近年內「好幾次」強調準備大流行的重要性，不過許多國家證實自身在應對大流行上的準備仍有差距，且金融計畫一直未到位。

譚德塞指出，成立「世衛基金會」（WHO Foundation）是一個以獨立募捐機構形式創立的實體，目的是發掘世衛以往從未嘗試過的方式來籌備資金，以支持世衛組織應對最緊迫的全球衛生挑戰。他並表示，資助這項計畫，讓許多國家得以準備對抗，甚至終結當前疫情；但我們仍很容易再次遭病毒襲擊，有必要準備下一場可能出現的疫情。

譚德塞也表示，今年的WHO年度預算為23億美元，對於一個全球機構而言「非常、非常地少」，頂多在已開發國家中可建立中等規模醫院。此外他也表示，當前「世衛基金會」的募款來源，仍是未知數。

(中時電子報)