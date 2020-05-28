為保存高雄獨特藝術文化資產「皮影戲」，國立中山大學USR「城市是一座共事館」計畫與高市歷史博物館、皮影戲館合作，除了在社區共同推動一系列的課程與展演，邀請在地民眾、校園師生感受光影技術及傳統文化的魅力。

「城市是一座共事館」計畫致力於港濱文化的在地傳承與跨界創新，與中山光電工程學系合作創作皮影戲教具模組開發，也與劇場藝術系共同辦理台詞、劇本寫作、操偶技巧等課程。另也與中文系合作推出劇本創作，未來預計在西子灣隧道由學生操偶演出。

國立中山大學光電工程學系開設「光電創新」課程，利用生活中唾手可得的LED燈、投影機、小夜燈等光源，以光電原理創作出6組輕便可攜式的皮影戲教具模組，未來預計提供給國中、小學生使用。

有學生以「浮空投影」原理作為發想，以紙箱搭棚，再用透明資料夾取代傳統皮影戲的布幕，產生類似幻象的視覺特效。

光電系副教授于欽平表示，「光電創新」課程鼓勵學生嘗試將光電科技與皮影戲作結合，破除傳統皮影戲必須在晚間演出、搭建戲台等條件限制。中小學教師利用「皮影戲教具模組」隨時隨地可教學、演出，操作方式也相對活潑多元，也更能傳遞傳統藝術文化的內涵。

(中時 )