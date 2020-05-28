大陸全國人大大以2878票贊成、1票反對、6票棄權通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，接著即將展開「港版國安法」的立法程序，研擬相關條文通過後，即可交付香港政府實施。

不過今次曝光的內容包含第2條、第3條、第5條與第6條與先前條文有所差異。第2條部分刪去「顛覆國家政權」等字眼；第3條與第5條在「有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為」句尾增加「和活動」，也就是說條文可涵蓋範圍將更加廣泛；第6條部分最後一段則增加「決定明確」，人大常委會將把上述法律列入香港基本法附件。

曝光條文如下：

(1)決定闡明國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針；強調採取必要措施建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

(2)決定闡明國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港特別行政區事務，採取必要措施予以反制。

(3)決定明確規定維護國家主權、統一和領土完整是香港特別行政區的憲制責任；強調香港特別行政區應當儘早完成香港基本法規定的維護國家安全立法，香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

(4)決定明確規定香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制；中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。

(5)決定明確規定香港特別行政區行政長官應當就香港特別行政區履行維護國家安全職責、開展國家安全教育、依法禁止危害國家安全的行為和活動等情況，定期向中央人民政府提交報告。

(6)決定授權全國人大常委會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。 決定明確 ，全國人大常委會決定將上述相關法律列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公佈實施。

(7)決定自公佈之日起施行。

(中時 )