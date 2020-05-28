拉美地區疫情仍在快速蔓延。目前，該地區疫情最嚴重的國家巴西的確診病例已超41萬例。聖保羅州是巴西疫情最嚴重的州，累計確診病例已近9萬例。秘魯累計確診病例人數也已超過13萬例。

巴西衛生部27日宣布，當天巴西新增新冠肺炎確診病例2萬0599例，累計確診41萬1821例；新增死亡病例1086例，累計死亡2萬5598例；新增治癒8054例，累計治癒16萬6647例。目

前巴西確診總數居全球第二位，僅次於美國。

聖保羅州當天宣布，將分階段逐步恢復經濟活動。據中新社28日報導，巴西衛生部稱，目前，疫情最嚴重的聖保羅州共有確診病例8萬9483例，死亡升至6712例。其次是里約熱內盧州，確診和死亡病例分別達到4萬2398例和4605例。塞阿拉州確診3萬7275例、死亡2671例，位居第三。此外，帕拉州、伯南布哥州和亞馬遜州的死亡病例也分別達到2545例、2468例和1891例。

聖保羅州州長若昂．多利亞27日宣布，將即將於5月31日到期的「隔離令」再次延長15天，但將根據每個城市的疫情嚴重程度分階段逐步恢復經濟活動。根據規定，只有社會隔離率超過55％，新增確診病例數連續14天下降，並且加護病床占用率低於60％的城市才可以恢復經濟活動。

多利亞表示，從6月1日起，將全州各城市劃分為紅、橙、黃、綠和藍五個階段。紅色為疫情最高警告級別，僅允許開放基本服務行業；橙色為限制性開放部分行業；黃色可開放更多行業；綠色可形成行業扇區開放；藍色則可允許所有行業運營，但需保持社交距離和衛生措施。根據標準，目前聖保羅市處於橙色階段，僅允許限制性開放部分商業活動。

另外，秘魯累計確診病例人數也已超過13萬例。秘魯衛生部表示，儘管目前秘魯疫情處於一個長期高峰，但預計新增確診病例數會很快下降。泛美衛生組織則認為，巴西、秘魯和智利的疫情傳播並沒有趨緩跡象，預計死亡人數激增趨勢將持續至8月，表示「現在並不是放鬆限制或減少預防性措施的時候」。

國際勞工組織27日表示，預計新冠大流行將在4月至6月期間在全球範圍內造成3.05億人失業，鑒於美國和巴西疫情嚴重，美洲將首當其衝。美洲從第一季度勞動力市場受影響最小的地區躍升成為受影響最大的地區，第二季度工作時長預計將減少13.1％。

(中時 )